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В США призвали отказаться от вооружения России

Госсекретарь Блинкен заявил о призыве США отказаться от закупок оружия России
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Michael Mccoy / Reuters

Глава Госдепа США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон призвал другие страны не покупать вооружение у России. С таким заявлением он выступил по итогам двусторонних переговоров в формате «два плюс два» между главами оборонных и внешнеполитических ведомств США и Индии на совместной пресс-конференции в Вашингтоне. Слова госсекретаря приводит РИА Новости.

Отказ от российского оружия

Блинкен объяснил призыв США отказаться от закупок оружия России несогласием страны с российской спецоперацией на Украине. При этом он заявил, что Соединенные Штаты пока не приняли решение о возможных санкциях или исключений из ограничений в отношении Индии за покупку российских С-400.

Мы продолжаем призывать все страны избегать новых крупных сделок по приобретению российских систем вооружения, особенно в свете того, что Россия делает в отношении Украины

Энтони Блинкенгоссекретарь США

Ранее Россия призвала США прекратить накачивать Украину летальным оружием. С таким заявлением выступило посольство России в Вашингтоне. «Именно США провоцируют все новые и новые жертвы», — отметили в дипмиссии.

Последствия кризиса на Украине

В своем выступлении Блинкен также осудил действия России на Украине и назвал ее операцию «атакой на основанный на правилах порядок», который соблюдают США и Индия. Он добавил, что Вашингтон усилит поддержку правительству и народу Украины, к чему призывает и другие страны.

Американский госсекретарь отметил влияние российской спецоперации не только на Европу и на Украину, но и на весь мир. «Например, они вызывают продовольственную нестабильность и рост цен», — подчеркнул он. По его словам, на данный момент боевые действия препятствуют поставкам зерна с Украины.

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Однако деэскалация ситуации на Украине благоприятно отразится на рынках продуктов и энергоносителей, уверен Блинкен. Оба вида ресурсов станут более доступными и изменятся в цене. Он заключил, что влияние ситуации на Украине на рынки энергоносителей и продовольствия носит глобальный и глубокий характер.

Новый партнер

На пресс-конференции Блинкен также рассказал о желании США сотрудничать с Индией. По его словам, отношения России и Индии формировались в то время, когда Вашингтон не мог полноценно взаимодействовать с Нью-Дели. Сейчас время изменилось, поэтому США могут «быть выбранными партнерами Индии по всему спектру проблем — торговля, технологии, образование, безопасность».

Российская агрессия резко контрастирует с тем видением свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, которое разделяют Соединенные Штаты и Индия

Энтони Блинкенгоссекретарь США

Блинкен также заявил о праве Индии формулировать собственную позицию по ситуации на Украине. В Соединенных Штатах убеждены, что всем странам, особенно обладающим рычагами влияния, следует потребовать у российского президента Владимира Путина остановки операции на Украине.

Реакция Индии

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции с журналистами по итогам переговоров с США отверг требования и предлагаемые западными СМИ советы о выстраивании отношений с Россией.

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Джайшанкар подчеркнул, что Индия следит «за происходящим, как и любая другая страна», поэтому делает «собственные выводы и оценки».

Накануне, 11 апреля, Белый дом призвал Индию осудить спецоперацию России на Украине. С таким обращением к стране выступила пресс-секретарь ведомства Джен Псаки. По ее словам, Индия осудила произошедшее в Буче, поэтому США надеются на большую реакцию страны.

Помощь США Украине

8 апреля Белый дом раскрыл данные о военной помощи Украине. Американские поставки оружия на Украину включают в себя более 1,4 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, более пяти тысяч противотанковых ракетных комплексов Javelin и сотни барражирующих снарядов Switchblade.

1,7миллиарда долларов

составляет военная помощь США Украине с 24 февраля

В администрации заверили, что противотанковые и противовоздушные системы из двух пакетов военной помощи, утвержденных президентом США Джо Байденом в марте, были доставлены на Украину. Американские власти «продолжают работать с союзниками и партнерами над тем, чтобы определить дополнительные вооружения» для Киева.

6 апреля президент США Джо Байден приказал предоставить дополнительную военную помощь Украине в размере 100 миллионов долларов. Она предполагает предоставление оборонных средств и услуг, обучения и тренировок.

Спецоперация России на Украине

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. После этого ряд западных стран ввели новые пакеты санкций против Москвы.

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Марина Совина
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