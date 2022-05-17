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Среда обитания

Названа неожиданно пострадавшая от изменений климата отрасль

Изменение климата увеличило экономические потери отрасли страхования на 250 % за 30 лет

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Организации Capgemini и Efma назвали неожиданную отрасль, которая серьезно пострадала от изменения климата. Компании опубликовали отчет, в котором указали, что глобальное потепление увеличило экономические потери в индустрии страхования на 250 процентов. Речь идет о подлежащих и неподлежащих возмещению убытках от стихийных бедствий во всем мире.

За последние 30 лет из-за природных катаклизмов расходы на возмещение ущерба взлетели в 3,6 раза, а непокрываемые убытки — в два раза. При этом к еще большему росту страховых убытков приводят такие стихийные бедствия, как лесные пожары и ураганы, на которые изменение климата оказало особое влияние. В связи с этим инвесторы не готовы вкладываться в рынок страхования и предпочитают менее рискованные активы.

В отчете сказано, что около 73 процентов страховых компаний считают последствия глобального потепления одной из самых больших проблем для индустрии, поскольку изменения затрудняют страхование некоторых отраслей. Несмотря на нарастающее беспокойство, в настоящее время существуют различные бизнес-стратегии для снижения климатических рисков. Так, примерно 53 процента опрошенных компаний имеют доступ к источникам метеорологических данных для предоставления детализированной информации о возможных погодных рисках для своих клиентов. Кроме того, почти 77 процентов страховщиков добавили данные о климатических рисках в свои продукты и услуги.

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Отчет основан на опросе Global Insurance Voice of the Customer Survey 2022 года и интервью с руководителями Global Insurance 2022 года. Исследования охватили 29 стран, в том числе европейские государства, страны Африки и Азии, а также США и Канада.

В последнее время последствия изменения климата стали более разрушительными: глобальная температура растет, что приводит к увеличению числа стихийных бедствий по всему миру. К примеру, в разных регионах России начали вводить режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных лесных пожаров. Президент РФ Владимир Путин заявил, что природные катастрофы в этом году уже привели к жертвам среди населения и причинили значительный материальный ущерб.

Пожары охватывают не только территорию России. Недавно ученые подсчитали ущерб от лесных пожаров в США. За последние пять лет только тушение пожаров обошлось Соединенным Штатам почти в 2,4 миллиарда долларов без учета расходов по борьбе с последствиями. В 2022 году в стране произошло уже более 24 тысяч пожаров, что является самым высоким показателем за последние десять лет. Согласно подсчетам Административно-бюджетного управления США, только на ликвидацию последствий стихийных бедствий на побережье, страхование от наводнений, защиту урожая и медицинскую страховку будет уходить от 25 миллиардов до 128 миллиардов долларов.

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Платон Щукин
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