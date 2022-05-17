Бритни Спирс вновь снялась топлес и насторожила фанатов

Певица Бритни Спирс снялась топлес на отдыхе в Мексике и насторожила фанатов

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс вновь поделилась видео в откровенном образе и насторожила фанатов. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя знаменитость опубликовала ролик с пляжа, на котором она снялась лежа на шезлонге в бикини бирюзового цвета с анималистичным черным принтом. На других кадрах певица бежит топлес по пляжу, прикрывая грудь руками. Из аксессуаров на ней — солнцезащитные очки, при этом волосы звезды собраны в небрежный пучок.

«Пытаюсь выглядеть сексуально», — подписала Спирс пост и добавила, что данное видео было снято во время ее отдыха в Мексике несколько месяцев назад. Публикация исполнительницы набрала 431 тысячу лайков и 10 тысяч комментариев за 10 часов.

Подписчики удивились поведению исполнительницы, которая 14 мая объявила о том, что у нее случился выкидыш. Известно, что певица забеременела от своего бойфренда Сэма Асгари. «Бритни, у тебя все в порядке?», «Странно видеть такое видео после недавних новостей», «Ты видишь себя странно», «Надеюсь, с тобой все в порядке», «Странное восстановление», «Какой ужас», — высказывались поклонники.

У 40-летней знаменитости уже есть два сына от брака с танцором и рэпером Кевином Федерлайном, за которым она была замужем с 2004 по 2007 год, 16-летний Шон Престон Спирс Федерлайн и 15-летний Джейден Джеймс Федерлайн.

Ранее психолог объяснила тягу Бритни Спирс сниматься голой. По словам Одри Танг, звезда переживает «отнятую юность» и пытается восстановить контроль над собой. Исполнительница таким образом прорабатывает травму опекунства, уточнила женщина.