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Взрыв прогремел в доме в доме главы МВД Туниса

Sky News Arabia: в доме главы МВД Туниса прогремел взрыв, ранена жена

Фото: Zoubeir Souissi / Reuters

Взрыв прогремел в доме министра внутренних дел Туниса Тауфика Шарфеддина, ранена его жена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

По информации источников телеканала в тунисской службе безопасности, причиной взрыва стала утечка газа.

Супруга министра доставлена в больницу с ожогами, ей оказывается медицинская помощь.

Отмечается, что через несколько часов после инцидента президент страны Каис Саид навестил Шарфеддина и его супругу.

В начале мая в элитном районе Саламанка в испанской столице Мадрид в 13:00 по местному времени (14:00 мск) произошел сильный взрыв. По словам источников в полиции, что-то взорвалось на крыше жилого дома. Пострадали по меньшей мере 18 человек. Их них четверо человек госпитализированы, один серьезно ранен. Два человека пропали без вести.

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Марина Совина
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