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Немецкий энергоконцерн назвал сроки оплаты за российский газ в евро

Uniper заявил, что в конце мая заплатит за российский газ в евро на счет в Газпромбанке

Фото: Gottfried Czepluch/ Globallookpress.com

Немецкий энергоконцерн Uniper назвал сроки оплаты за российский газ в евро. Представитель организации отметил в интервью агентству dpa, что средства будут переведены на счет в Газпромбанке в конце мая, передает ТАСС.

Он добавил, что компания намерена соблюдать санкции, введенные Европейским союзом, и получает счет в евро.

«И мы платим в евро, переводя их на счет Газпромбанка в соответствии с новым механизмом осуществления платежей», — заявил представитель Uniper.

Он указал, что таким образом обеспечивается своевременное выполнение договоренностей со стороны энергоконцерна, который находится в тесном сотрудничестве с правительством Германии.

В Газпромбанке открыты счета 20 европейских компаний для оплаты поставок за российский газ. Такое число в четверг, 12 мая, назвало агентство Bloomberg.

Ранее стало известно, что немецкая газовая компания Verbundnetz Gas (VNG) согласилась на российскую схему оплаты газа. В скором времени она начнет переводить платежи в евро в Газпромбанк для дальнейшей оплаты газа из России.

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Марина Совина
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