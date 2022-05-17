Неоднократно судимого россиянина задержали за убийство двух человек

В Якутии неоднократно судимого уроженца Иркутска задержали за убийство двоих мужчин

В Якутске неоднократно судимого россиянина задержали по подозрению в убийстве двоих человек. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Надежда Дворецкая.

По данным следствия, вечером 7 мая этого года на улице Ломоносова он из-за малозначительного повода напал на 51-летнего прохожего и несколько раз ударил его металлическим предметом по голове, от полученных травм мужчина скончался. В ту же ночь он, находясь на мосту на улице Пояркова, схватил сзади стоящего человека и скинул его вниз, а после спустился под мост и нанес потерпевшему несколько ударов по голове, перетащил его к воде и утопил, не давая освободиться.

Тела погибших нашли 7 и 8 мая в разных частях города. Было возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Позже следователи вышли на след предполагаемого преступника, им оказался 38-летний уроженец Иркутска. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что суд назначил пожизненное наказание россиянину, расстрелявшему пятерых человек под Рязанью. По версии следствия, 4 апреля 2020 года 32-летний мужчина услышал, что под окнами его квартиры шумят молодые люди. Подсудимый вышел на балкон и в грубой форме сделал им замечание. После того как компания двинулась в его подъезд, мужчина достал карабин. Троих молодых людей он убил на лестнице, а еще двоих, пытавшихся сбежать, расстрелял около дома.