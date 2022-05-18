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Названо место России на мировом рынке вооружений

Вице-премьер Борисов заявил, что Россия занимает 20 процентов мирового рынка вооружений

Фото: РИА Новости

Россия, согласно данным за 2017-2021 годы, занимает около 20 процентов мирового рынка вооружений, заявил вице-премьер Юрий Борисов. Об этом сообщает ТАСС.

«Первое место занимают США с объемом 39 процентов от общей доли мирового рынка вооружений. А Россия, у которой бюджет в разы меньше, занимает устойчивую долю около 20 процентов на мировом рынке», — сказал чиновник.

По его словам, зарубежные заказы на российское оружие составляют 50 миллиардов долларов. Основными покупателями российского вооружения Борисов назвал Индию, Китай, Египет и Алжир.

В мае вице-премьер сообщил, что Россия работает над созданием гиперзвуковых ракет нового поколения для различных носителей.

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Иван Потапов
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