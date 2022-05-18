В Европе побороли господство Китая

Northvolt первым в Европе наладил поставки аккумуляторов автопроизводителям

Шведский производитель аккумуляторов Northvolt стал первой европейской фирмой, которая начала коммерческие поставки автопроизводителям. Таким образом в Европе удалось реализовать план по борьбе с господством Китая в отрасли, сообщает Bloomberg.

Шведская компания заключила контракты на сумму более 50 миллиардов долларов с производителями электромобилей, включая BMW AG, Volkswagen AG, Volvo Car AB и Polestar. До конца года Northvolt планирует нарастить производство, однако сложности в отрасли в целом могут начаться из-за резкого роста цен на кобальт и литий, необходимые для создания аккумуляторов. Китай же в течение многих лет поддерживал более тесные связи с горнодобывающими компаниями в Африке и Южной Америке. Такого преимущества у шведов нет.

Ранее аналитики Bank of America предсказали Европе автомобильный кризис. Нехватка запчастей и приостановка производства машин из-за ситуации на Украине задержит восстановление продаж. Сами продажи падают девятый месяц, а количество новых зарегистрированных легковых автомобилей снизилось на 19 процентов в марте — до 1,13 миллиона машин.

