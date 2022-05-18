Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в попытке убить ее

Актриса Эмбер Херд заявила, что бывший муж Джонни Депп пытался убить ее

Американская актриса и модель Эмбер Херд обвинила бывшего мужа Джонни Деппа в попытке убить ее. Об этом сообщает Variety.

В суде артистка заявила, что боялась звезду «Пиратов Карибского моря». «Это человек, который пытался меня убить. Конечно, мне было страшно. А еще он мой муж», — сказала она.

В настоящее время в округе Фэрфакс, штат Вирджиния, проходит суд по делу о клевете. Джонни Депп подал иск против Эмбер Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывания — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась, что избивала бывшего мужа.

Во время суда Херд заявила, что Депп изменял ей сразу после свадьбы, а также применял эмоциональное и физическое насилие. Депп сказал, что был шокирован, когда бывшая супруга опубликовала статью, где выдвинула много «довольно отвратительных и тревожных» обвинений. Актер подчеркнул, что никогда в жизни не бил женщин, а также отметил, что ему казалось необходимым постоять за себя и попытаться восстановить свою карьеру.