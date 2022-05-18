Продажи Lada в Евросоюзе упали до 63 автомобилей

Продажи автомобилей Lada в Евросоюзе в апреле упали до 63 автомобилей

В апреле продажи автомобилей в Евросоюзе сократились на 20,6 процента относительно того же месяца 2021 года. С начала года падение составило 14,4 процента. Об этом со ссылкой на Европейскую ассоциацию производителей автомобилей (ACEA) сообщает «Интерфакс».

За месяц в странах ЕС удалось продать 63 автомобиля Lada (минус 63 процента), реализация у Renault, на тот момент головной компании «АвтоВАЗа», упала на 18,2 процента.

Это лучше, чем у европейских конкурентов — группы Volkswagen (минус 27,1 процента) и Stellantis (минус 32,1 процента), но хуже, чем у азиатских автопроизводителей, меньше страдающих от нехватки комплектующих. Toyota сократила продажи всего на 3,6 процента, Hyundai — увеличила на 10,8 процента, а Honda и Mitsubishi — на 33 процента и 12 процентов.

Количество зарегистрированных в прошлом месяце автомобилей в странах ЕС без учета Мальты, статистики по которой нет, составило 684,6 тысячи, минус 21 процент. В Испании число регистраций упало на 12,1 процента, в Германии — на 21,5 процента, во Франции — на 22,6 процента, а в Италии — на 33 процента.

Ранее сообщалось, что мировые продажи «АвтоВАЗа», включающие российский и зарубежные рынки, в первом квартале текущего года сократились на треть (33,1 процента), до 60,6 тысячи автомобилей. Во втором квартале ситуация значительно ухудшится, потому что с апреля заводы компании проработали только шесть дней в апреле. Все остальное время из-за дефицита комплектующих производство было остановлено.

На этом фоне Renault продал свою долю в «АвтоВАЗе» ФГУП «НАМИ». Детали сделки не разглашаются, но СМИ утверждают, что за российские заводы госпредприятие заплатило французам 1 рубль. В столько же оценили завод Renault, контроль над которым получила мэрия Москвы.