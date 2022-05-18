Минобороны показало новые кадры выхода украинских солдат с «Азовстали»

МО РФ показало кадры выхода сдавшихся в плен украинских солдат с «Азовстали» в Мариуполе

Минобороны России показало новые кадры сдачи в плен украинских солдат, выходящих с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале российского ведомства.

На опубликованных кадрах видно, как российские военнослужащие досматривают сдавшихся. Некоторые из украинских бойцов ранены, их на носилках переносят в машину к медикам.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что за сутки в плен сдалось еще 694 украинских солдата, находившихся ранее на территории комбината в Мариуполе.

По данным ведомства, всего с 16 мая сдались в плен 959 украинских военных, в том числе 80 раненых.

Ранее Минобороны заявило о 265 военнослужащих, сдавшихся в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

16 мая основатель батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский рассказал, что украинские военные, которые вышли с территории блокированного комбината, заявили о желании провести переговоры. По его словам, девять солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) представляют интересы большей части военных, которые остаются на «Азовстали».

Позже Минобороны России объявило, что с представителями ВСУ была достигнута договоренность о вывозе раненых с территории завода. Вокруг предприятия решено было ввести режим тишины и открыть гуманитарный коридор.