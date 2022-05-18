Создатель проекта островов будущего купил пентхаус в Нью-Йорке

Датский архитектор Бьярке Ингельс купил пентхаус в Бруклине

Датский архитектор Бьярке Ингельс, который создавал проект островов будущего в Малайзии, купил пентхаус в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Post.

Архитектор заплатил за жилье в многоквартирном доме St. George Tower в Бруклине 2,16 миллиона долларов (почти 139 миллионов рублей). Здание, где Ингельс приобрел пентхаус, было построено архитектором Эмери Ротом в стиле ар-деко в 1920-х годах.

Ингельс заинтересовался зданием несколько лет назад — в 2019 году он предложил местной Комиссии по сохранению достопримечательностей проект пристройки на 29-м и 30-м этажах здания. «У меня есть огромный личный интерес к этому зданию, потому что я надеюсь превратить его в свой дом», — заявил он тогда.

В августе 2020 года бюро Ингельса BIG и его малайзийские коллеги из Hijjas и Ramboll представили проект островов будущего в штате Пинанг на юге Малайзии, он получил название BiodiverCity. Реализацию задумали осуществить к 2030 году, а своей целью архитекторы поставили создание современной мультимодальной среды для передвижения людей.