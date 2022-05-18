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В кристаллах соли нашли древние микроорганизмы

Geology: в кристаллах возрастом 830 миллионов лет нашли древние микроорганизмы

Фото: Didier Descouens / Wikimedia

Американские исследователи Университета Западной Вирджинии нашли в кристаллах каменной соли из австралийских отложений, возраст которых составляет около 830 миллионов лет, древние микроорганизмы — прокариотов и одноклеточных эукариотов. Выводы работы описаны в журнале Geology.

Кристаллы имеют способность во время формирования захватывать частички окружающей среды — это называется сингенетическими или эпигенетическими включениями (в зависимости от того, когда инородные фрагменты туда попали). В галите (каменной соли) уже находили живые микроорганизмы возрастом в несколько сотен миллионов лет, которые туда попадали вместе с водой.

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В новом исследовании ученые оценили возраст найденных образцов галита в австралийской формации Браун в 830 миллионов лет. Дальнейшее изучение находки под микроскопом выявило, что в кристаллах находятся прокариотоподобные существа размером 0,511 микрометр, которые похожи на кокки. По мнению специалистов, эти микроорганизмы могут быть бактериями или археями.

В апреле 2022 года международная команда ученых, возглавляемая американскими исследователями из Института океанографии Скриппса выявила, что изменение климата приводит к ускорению океанических течений, что может повлиять на глобальный перенос питательных веществ, а также микроорганизмов.

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Елена Апазиди
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