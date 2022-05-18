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Скорбящие устроили танцы на кладбище и попали на видео

Daily Mail: в Великобритании участники похорон устроили рейв-вечеринку на кладбище

Скорбящие устроили рейв-вечеринку во время похорон на кладбище городе Бирмингем, Великобритания, и вызвали неоднозначную реакцию пользователей соцсетей. Танцы попали на видео, на которое обратило внимание издание Daily Mail.

Скорбящие в черной одежде собрались на похороны женщины по имени Кэтти. На записи виден момент, когда диджей устанавливает посреди кладбища «вертушки», а участники похорон улыбаются, смеются и пляшут под вырывающуюся из переносных колонок музыку.

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Запись посмотрели в соцсетях более 40 тысяч человек. Видео вызвало разнообразные реакции пользователей. Некоторые из них сочли, что нет ничего плохого в том, что люди выражают свои чувства таким образом. Другие заявили, что не следовало устраивать танцев на могилах.

Автор одного из комментариев написал: «Какое милое прощание. Я уверен, что Кэтти улыбнулась бы. Приятно видеть, что чью-то жизнь поминают подобающим образом». «Спи спокойно, Кэтти. Тебе устроили проводы как никому другому», — отметил другой пользователь. «Красивый и наполненный весельем способ проводить того, кого все любили. Идея позвать диджея тоже отличная», — подчеркнул третий. «Это выглядит как самые веселые похороны. Уверен, что ваша подруга Кэтти бы гордилась», — сказал четвертый.

Авторы других комментариев не разделяют это мнение. «Нет, я не поддерживаю это. Посмотрите, на сколько чужих могил они наступили», — написал один из них. «Все заслуживают хороших похорон, но вызывает дискомфорт тот уровень неуважения, который они уже проявили к другим похороненным», — отметил другой. «Хорошая мысль, но ее воплотили в неправильном месте», — высказал свое мнение третий.

Ранее сообщалось, что пользователь TikTok из провинции Лимпопо, ЮАР, выбрал необычное время и место для предложения возлюбленной и опустился на одно колено во время похорон ее отца. Несмотря на неоднозначность ситуации, девушка приняла предложение, и избранник надел на ее палец кольцо.

Алиса Дмитриева
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