Украина пошла на риск дефицита пшеницы и вывезла резервы в Европу

Украина вывозит резервы пшеницы из порта Одессы в Европу, несмотря на риск дефицита

Украина решилась вывезти свои резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы в Европу под давлением стран Евросоюза, рассказал РИА Новости экс-сотрудник морской гавани. Отмечается, что Киев пошел на данный шаг, несмотря на существующий риск дефицита товара.

«Ограниченная работа порта Одессы не позволяет экспортировать большую часть объемов зерновых культур морским путем. Под давлением ЕС разработан альтернативный путь через порты Рени и Измаил, откуда они уходят дальше по Дунаю. Это вопреки реальной угрозе дефицита пшеницы внутри самой Украины. Если учесть, что в этом году есть реальная перспектива срыва сбора урожая», — заявил бывший работник порта.

Он добавил, что до 24 февраля в морской гавани находилось более 200 тысяч тонн пшеницы. Также, по его словам, с середины апреля стали вывозить другие грузы, которых в порту было более 10 тысяч. Как итог, часть грузов были сворованы с целью выгодно продать или иначе использовать в своих интересах, заключил он.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин рассказал, что вопрос поставок калийных удобрений и вывоз украинского зерна из черноморских портов обсуждается. Он добавил, что ситуация обсуждается не на уровне ООН, а совместно с Россией.