Россия обсудит вопрос поставок калийных удобрений и вывоза украинского зерна

Замглавы МИД Панкин заявил, что РФ обсудит поставки удобрений и вывоз украинского зерна

Вопрос поставок калийных удобрений и вывоз украинского зерна из черноморских портов обсуждается, об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин, передает РИА Новости.

«Сложный вопрос. Вы же знаете, калийные и минеральные удобрения, зерно, возможность вывоза украинского зерна — сложный клубок вопросов, которые сейчас рассматриваются», — указал дипломат, комментируя соответствующие сообщения.

Панкин добавил, что ситуация обсуждается не на уровне ООН, а совместно с Россией.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном с Украины. В переговорах по этому вопросу участвует и Турция: она готова помогать в разминировании портов и обеспечении морского судоходства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу организации. Он указал, что основной проблемой является минирование украинских портов и всей акватории, такая ситуация делает судоходство в регионе чрезвычайно опасным.

