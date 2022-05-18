Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле прокомментировали ход судебного процесса по делу Сафронова

Песков заявил, что Кремль не следит за ходом судебного процесса по делу Сафронова
Иван Сафронов

Иван Сафронов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Кремле не следят за тем, как протекает судебный процесс по делу советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Он уточнил, что судебный процесс идет в закрытом режиме. «Мы, к сожалению, не имеем возможности следить за этим. Здесь просто нужно набраться терпения и подождать», — объяснил представитель Кремля.

Песков также напомнил, что виновность может признать только суд.

По версии ФСБ, Сафронов с 2015-го по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года.

5 апреля Мосгорсуд в закрытом режиме начал процесс над Сафроновым. Уточняется, что тройка профессиональных судей приступила к рассмотрению по существу уголовного дела о госизмене.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал информацию о суде над российским военным на Украине
Минобрнауки начнет сотрудничать с вузами Донбасса
Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в попытке убить ее
Штурм спецназовцами квартиры с проститутками в Петербурге попал на видео
«Победа» запустит рейсы по новому международному направлению
Россия вышлет французских дипломатов в качестве ответной меры
Повредившего опоры ЛЭП в Кузбассе сторонника украинских националистов арестовали
Российский губернатор сообщил об обстреле села со стороны Украины
Собчак высмеяла Боню на Каннском фестивале из-за реакции фотографов на ее выход
Минобороны сообщило об уничтожении на Украине батареи гаубиц из США
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.