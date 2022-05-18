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Известная актриса рассказала о неудачной попытке попасть на «Дом-2»

Актриса Дибцева рассказала, что в юности отправляла заявку для участия в шоу «Дом-2»

Фото: Интервью ВОКРУГ ТВ / YouTube

Известная российская актриса Ольга Дибцева рассказала о неудачной попытке попасть в реалити-шоу «Дом-2». В интервью изданию «Вокруг ТВ», выпуск которого вышел на YouTube, она призналась, что в юности отправляла заявку для кастинга в проект.

«Помню, [жила] еще в Петербурге. Я только закончила школу, и объявили кастинг на "Дом-2". Мы туда с подружками все написали заявку», — вспомнила знаменитость. По словам Дибцевой, в проект ни ее, ни ее приятельниц не взяли. Причины отказа она не раскрыла.

Актриса также заявила, что не относится высокомерно к различным реалити-шоу и их героям. Такие программы она назвала проявлением «нормального хода человеческой жизни».

Ранее сообщалось, что чиновник из города Бердска Владислав Дубровский уволился ради участия в проекте «Дом-2». Он признался, что «поставил все на кон», чтобы попробовать себя в реалити-шоу.

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Маргарита Щигарева
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