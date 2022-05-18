Названы причины разногласий Евросоюза по шестому пакету санкций

Политолог Шатилов назвал нефтяное эмбарго главным разногласием по пакету санкций ЕС

Вопрос нефтяного эмбарго является главным разногласием по шестому пакету санкций Евросоюза, однако есть еще несколько поводов для внутренних споров. Возможные причины разногласий в разговоре с «Лентой.ру» назвал декан ​​​​​​​​​​​факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Александр Шатилов.

Причины блокировки

Ранее еврокомиссар Паоло Джентилони заявил, что шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) заблокирован. 16 мая сообщалось, что главы МИД ЕС вновь не смогли согласовать пакет антироссийских санкций из-за эмбарго на импорт российской нефти, которое является одним из основных пунктов документа.

«На мой взгляд, проблема нефтяного эмбарго — это одна из ключевых проблем. Некоторые страны не готовы резко сворачивать энергетическое партнерство с Россией, тем более сейчас видны определенные издержки этого разрыва. Но я не исключаю того, что могут быть и иные разногласия», — заявил Шатилов.

Политолог перечислил возможные причины споров, которые могут быть в Евросоюзе из-за шестого пакета санкций.

«Они могут касаться отключения российских банков от системы SWIFT. Это уже фактически изоляция российской банковской системы. Все-таки это будет подталкивание России к контригре по-крупному. Насколько отключение от системы в интересах западных партнеров?» — отметил он.

Еще одно разногласие может быть вызвано обсуждением санкций в отношении высокопоставленных российских военнослужащих и вопросом «военных преступлений», считает политолог.

«Тут, я думаю, идет дискуссия в западном сообществе относительно того, что считать военными преступлениями и кого включать, чтобы окончательно не подорвать хотя бы минимальные переговорные позиции с Российской Федерацией. Потому что включение определенных знаковых лиц в этот перечень может привести к полному разрыву отношений ЕС и России. И опять же здесь европейцы, в отличие от американцев, склонны поддерживать диалог с Россией», — заявил Шатилов.

Компромиссное решение

При этом политолог убежден, что в скором времени шестой пакет будет принят.

Мне кажется, страны будут искать какие-то промежуточные решения Александр Шатилов политолог

«Факт, что шестой пакет завис, играет против Евросоюза. Потому что демонстрирует несогласованность позиции и недоработанность вопроса. Я думаю, что шестой пакет будет принят в более компромиссном ключе: какие-то послабления будут сделаны для отдельных членов Евросоюза относительно нефтяного эмбарго», — заключил он.

Озабоченность в связи с запретом на поставки нефти из России ранее высказывали власти Венгрии. По их словам, страна понесет колоссальные убытки от такой меры.