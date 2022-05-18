Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Финляндия
Сегодня
20:20 (Мск)
Швеция
ЧМ-2022|Группа B
Айнтрахт Ф
Сегодня
22:00 (Мск)
Рейнджерс
Лига Европы|Финал
Каролина Харрикейнз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 1-й матч
Калгари Флэймз
Завтра
04:30 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 1-й матч
Спорт

Названы самые высокооплачиваемые спортсмены в возрасте до 25 лет

Forbes: самым высокооплачиваемым спортсменом до 25 лет стал Джош Аллен
Джош Аллен

Джош Аллен. Фото: Denny Medley-USA TODAY Sports / Reuters

Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов в возрасте до 25 лет. Рейтинг доступен на сайте издания.

Самым высокооплачиваемым молодым атлетом в 2022 году стал игрок в американский футбол Джош Аллен. Квортербек известен по выступлениям за клуб Национальной футбольной лиги «Баффало Биллс». Его заработки оценили в 67 миллионов долларов.

На втором месте расположилась 24-летняя японская теннисистка Наоми Осака (59,2 миллиона долларов). На третьей строчке — автогонщик из Нидерландов Макс Ферстаппен, выступающий в «Формуле-1». Его доход составил 48 миллионов долларов. Впервые в рейтинге оказался звезда YouTube Джейк Пол, который провел несколько боксерских поединков. Он занял седьмую строчку (38 миллионов долларов).

12 мая Forbes назвал самого высокооплачиваемого спортсмена мира. Рейтинг возглавил аргентинский футболист Лионель Месси, чей доход оценили в 130 миллионов долларов.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
В Турции назвали условие вступления Швеции в НАТО
Названы самые высокооплачиваемые спортсмены в возрасте до 25 лет
Россиян предупредили о необычном способе заражения клещевым энцефалитом
Российский магазин приложений будет предустанавливаться на устройства в России
Россиянам рассказали о бюджетных способах добраться до Грузии
В Дубае резко подорожало элитное жилье
Хуснуллин заявил о работе Запорожья в «дружной российской семье»
Хуснуллин сообщил о продолжении работы Запорожской АЭС
Врач объяснила опасность вина для некоторых групп людей
В правительстве рассказали о легализации криптовалют в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.