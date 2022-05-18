Названы самые высокооплачиваемые спортсмены в возрасте до 25 лет

Forbes: самым высокооплачиваемым спортсменом до 25 лет стал Джош Аллен

Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов в возрасте до 25 лет. Рейтинг доступен на сайте издания.

Самым высокооплачиваемым молодым атлетом в 2022 году стал игрок в американский футбол Джош Аллен. Квортербек известен по выступлениям за клуб Национальной футбольной лиги «Баффало Биллс». Его заработки оценили в 67 миллионов долларов.

На втором месте расположилась 24-летняя японская теннисистка Наоми Осака (59,2 миллиона долларов). На третьей строчке — автогонщик из Нидерландов Макс Ферстаппен, выступающий в «Формуле-1». Его доход составил 48 миллионов долларов. Впервые в рейтинге оказался звезда YouTube Джейк Пол, который провел несколько боксерских поединков. Он занял седьмую строчку (38 миллионов долларов).

12 мая Forbes назвал самого высокооплачиваемого спортсмена мира. Рейтинг возглавил аргентинский футболист Лионель Месси, чей доход оценили в 130 миллионов долларов.