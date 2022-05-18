Стилистка назвала создающие дорогой образ сочетания цветов в одежде

Who What Wear: стилистка Эггенбергер назвала сочетание красного и розового цветов удачным

Модный редактор портала Who What Wear Максин Эггенбергер назвала сочетания цветов, которые способны создать визуально дорогой образ. Соответствующий материал приводится на сайте издания.

По словам стилистки, комбинация цветов может удешевлять или, наоборот, делать наряд более выигрышным. Так, например, бежевые вещи всегда смотрятся удачно, а в сочетании с темно-синими будут выглядеть более благородно, утверждает редактор. Кроме того, журналистка заявила, что землистые тона идеально подходят друг к другу: среди них она выделила оттенки ржавчины и зеленого мха.

Эггенбергер также отмечает, что коричневый цвет выглядит особенно изысканно с золотыми вставками, а оранжевый лучше носить со светло-серыми предметами гардероба. Помимо этого, автор материала советует обратить внимание на сочетание красных и розовых вещей, а также комбинацию голубой и желтой одежды. «Когда к желтому наряду с мягкими голубыми тонами добавляются пудровые оттенки, сочетание становится безошибочно шикарным», — добавила эксперт.

В то же время черно-белые наряды эксперт назвала самыми достойными и вневременными. При этом в числе худших комбинаций цветов оказались черный с фуксией, фиолетовый с желтым, а также зеленый с красным.

В апреле модный редактор Daily Mail Линда Келси назвала оранжевый самым модным цветом весны 2022 года. Утверждается, что оттенки оранжевого стали широко популярны среди знаменитостей по всему миру. В числе их поклонниц оказались певица Карли Клосс, актриса Лили Коллинз и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.