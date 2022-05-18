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В Австралии заявили о повышенной готовности из-за новой смертельной болезни

Австралийские медики приведены в состояние повышенной готовности из-за «обезьяньей» оспы

Фото: Loren Elliott / Reuters

Австралийские медики приведены в состояние повышенной готовности из-за новой смертельной болезни, которую назвали «обезьяньей» оспой. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Сообщается, что министерство здравоохранения Австралии посоветовало государственным медицинским организациям отслеживать движение инфекции по миру, дабы предотвратить ее попадание в страну. Наибольшие опасения у австралийских властей вызывает угроза вспышки эпидемии «обезьяньей» оспы в Китае.

Кроме того, медики в Австралии будут следить за симптомами внутри страны. Уточняется, что проявления новой болезни похожи на ветряную оспу, сифилис, корь и опоясывающий лишай. Заболевание, происхождение которого связывают с Африкой, провоцирует у жертв появление болезненных волдырей и сыпи по всему телу.

Ранее стала известно, что вспышку опасной болезни обнаружили в Великобритании. Первый пациент был выявлен в Корнуолле 7 мая, он прошел лечение в Лондоне. Второй инфицированный был госпитализирован в Ливерпуле. Выяснилось, что оба заболевших ездили в Нигерию.

Николай Чигасов
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