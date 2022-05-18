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Уставшая от тренировок женщина нашла способ постройнеть без спортзала

Daily Mail: уставшая от тренировок австралийка постройнела благодаря прогулкам

Фото: @rachael_attard

Жительница Мельбурна, Австралия, устала от изнурительных силовых тренировок и нашла способ постройнеть без спортзала. Ее историю публикует Daily Mail.

Австралийка рассказала, что в течение 10 лет регулярно занималась спортом и успела перепробовать все: бокс, бег, высокоинтенсивные тренировки и многое другое. Со временем спорт перестал приносить удовольствие, и ей приходилось пересиливать себя, чтобы продолжать им заниматься.

Однажды свекровь рассказала женщине о программе похудения без спортзала, о которой она узнала из интернета. Ее автор, персональный тренер Рейчел Аттард, выделила три типа телосложения и подобрала для каждого из них наиболее подходящий рацион и физические нагрузки.

Австралийка обнаружила, что для ее фигуры, по версии Аттард, лучше всего подходит ходьба. Сначала она не поверила, что прогулки действительно помогут ей достичь цели, и продолжала привычные тренировки. Но потом ее скептицизм пошатнули отзывы других девушек, которые тоже сомневались в идеях Аттард, пока не испытали их на практике и не убедились в их эффективности.

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Женщина начала регулярно совершать прогулки и вскоре увидела результат: ее тело стало более подтянутым и стройным. «Это было такое удивительное чувство — видеть, как разительно изменилась форма моего тела, особенно после того, как я перепробовала столько программ упражнений и не смогла добиться таких результатов», — говорит она.

Теперь отношение австралийки к физической активности поменялось: если прежде ей приходилось заставлять себя заниматься спортом, то теперь она с нетерпением ждет прогулок. Регулярная ходьба также помогла ей быстро вернуться в форму после родов.

Ранее сообщалось, что диетолог Майкл Мосли назвал ходьбу по лестнице эффективным упражнением для худеющих. «Вы сожжете в три раза больше калорий, поднимаясь по лестнице, чем пройдя такое же расстояние пешком», — объясняет Мосли.

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Евгения Черкасова
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