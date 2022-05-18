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Кадыров высказался о судьбе сдавшихся военных с «Азовстали»

Кадыров предложил обменять сдавшихся военных с «Азовстали» и наказать идейных бандеровцев
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики / РИА Новости

Сдавшихся украинских военных, находившихся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, можно обменять. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на марафоне «Новые горизонты», передает РИА Новости.

При этом руководитель региона подчеркнул, что «идейных бандеровцев менять нельзя», они должны быть наказаны по закону.

Ранее глава Чечни обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом не помогать украинским военным, находящимся на территории завода «Азовсталь». Он обвинил полк «Азов» в убийствах жителей Донбасса.

Согласно последним данным Минобороны, за сутки 694 бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен российским военным. Всего с 16 мая в плен сдались 959 украинских военных, в том числе 80 раненых, сообщает ведомство.

Минобороны 16 мая сообщило о достижении договоренности с ВСУ о вывозе раненых с завода «Азовсталь». После этого в районе предприятия был открыт гуманитарный коридор и введен режим тишины.

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Варвара Кошечкина
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