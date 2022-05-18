Четыре человека погибли в ДТП с КамАЗом в российском регионе

Четыре человека погибли в столкновении автомобиля Scania и КамАЗа в Свердловской области

В Свердловской области четыре человека погибли в столкновении автомобиля Scania и «КамАЗа». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

ДТП произошло на 332 километре трассы Пермь — Екатеринбург. Автомобиль Scania с полуприцепом въехал в «КамАЗ», который стоял в качестве заграждения для бригады рабочих, меняющих дорожное ограждение.

По данным ведомства, в результате аварии водитель Scania и трое рабочих скончались на месте.

Ранее два легковых автомобиля столкнулись на 133-м километре автодороги «Уфа — Янаул» в Башкирии. В результате ДТП погибли пять человек.

