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В Перми вскрыли заложенную 50 лет назад капсулу времени

В Перми вскрыли заложенную 50 лет назад капсулу времени

Кадр: страница «Новости Перми / АиФ-Прикамье» во «ВКонтакте»

В Пермском краеведческом музее вскрыли капсулу времени, заложенную пионерами 50 лет назад. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Капсулой времени служил горн. Пионеры прошлого века положили в него письмо с рассказом о своей эпохе и обращением к жителям Перми.

«Дорогие друзья, пионеры 2022 года! Мы приняли эстафету поколений первых пионеров и передаем ее вам, поколению, которому доведется жить при коммунизме. Мы, пионеры 1970-х годов, завещаем вам, пионерам 2022 года, бережно хранить и множить наши традиции», — говорится в письме.

Ранее археологи в центре Ростова неожиданно раскопали бутылку с посланием 120-летней давности. В стеклянной емкости с плотной пробкой находилась записка ростовского мещанина Ивана Федоровича Смаркова. Ее он написал 11 апреля 1901 года. В «капсулу времени» он также положил лист отрывного календаря, номер газеты «Приазовский край» и семь сигарет табачной фабрики «В.И. Асмолов и Ко».

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Сергей Истомин
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