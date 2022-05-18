Ветеринар рассказал о способности кошек лечить людей

Ветеринар Шеляков объяснил, что кошки ложатся на больные места человека из-за температуры

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков прокомментировал способность кошек лечить людей и рассказал о кошках-психотерапевтах. Его слова приводит News.ru.

Шеляков объяснил, что у кошек более высокая температура тела, чем у людей, и они любят лежать на больных местах у человека и греть их. По словам ветеринара, у этого есть научное обоснование: воспаленная зона в человеческом организме имеет температуру выше, чем остальное тело, а кошки любят погреться и потому ложатся на воспаленный участок.

Также, по словам специалиста, кошки помогают хозяевам нормализовать психическое состояние. «Проживание вместе с кошкой — это само по себе уже огромный антистрессовый компонент, тем более для людей одиноких, потерявших своих близких или пенсионеров. В этом случае животные выступают мощнейшим психотерапевтом», — заключил Шеляков.

Ранее Шеляков порекомендовал использовать успокоительные для животных в путешествиях. Также перед авиаперелетами с питомцем, по его словам, необходимо изучить условия перевозки животных.