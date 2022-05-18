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Российский хоккеист повторил достижение Малкина и Кросби в плей-офф НХЛ

Кучеров отметился голом и пасом и повторил достижение Малкина и Кросби в плей-офф НХЛ

Фото: Ryan Remiorz / globallookpress.com

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Флориду Пантерс» в первом матче второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе победителей голом и пасом отметился российский нападающий Никита Кучеров. Для него этот матч плей-офф стал 40-м, в котором он набрал не менее двух очков. Кучеров оказался третьим действующим хоккеистом, достигнувшим такого показателя. Он повторил достижения нападающих «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби и Евгения Малкина, на счету которых 67 и 53 таких матча соответственно.

Ранее стало известно, что НХЛ не позволит российскому игроку привезти трофей в страну в случае победы его команды. Причиной стал разрыв отношений с Россией — лига не может проводить официальные мероприятия на территории страны. Руководство НХЛ считает, что в данном случае дело касается не отдельного спортсмена, а всей структуры.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Тампа». В составе команды, помимо Кучерова, выступают голкипер Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев.

Дарья Коршунова
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