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Россиянам назвали продукты с наименьшим подорожанием

Глава INFOLine Федяков заявил, что овощи подорожают меньше других продуктов в 2022 году

Фото: PIxabay

Основатель и генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков заявил, что цены на продукты в России увеличиваются неравномерно. В интервью радио Sputnik он рассказал, какие из них подорожают меньше остальных в 2022 году.

Аналитик объяснил россиянам, что одной из главных причин подорожания продуктов являются санкции, введенные против России в 2022 году. Сельское хозяйство и пищевая промышленность испытывают дефицит импортного оборудования, которое почти невозможно доставить в Россию, что влияет на стоимость продовольствия.

Глава INFOLine заявил, что огурцы, помидоры и овощи подорожают меньше других продуктов в 2022 году. Он назвал их товарами, чья стоимость столкнется с наименьшими изменениями.

«За последние восемь лет было построено большое количество тепличных хозяйств. По ряду культур – по огурцам, помидорам, например, мы себя практически полностью обеспечили. Здесь потребностей в больших объемах поставок оборудования на текущий момент нет. Я думаю, что с существующими мощностями российские предприятия могут удовлетворить спрос. В этих категориях цены будут приемлемыми для потребителей», — заключил Федяков.

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Марина Совина
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