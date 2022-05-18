В Мадриде объявили санитарную тревогу из-за обезьяньей оспы

Минздрав Испании объявил санитарную тревогу из-за возможной вспышки обезьяньей оспы

Министерство здравоохранения Испании выпустило общенациональное предупреждение о возможной вспышке обезьяньей оспы после того, как схожие с вирусной инфекцией симптомы были выявлены у восьми человек, пишет The Guardian.

При этом ведомство отметило, что все предполагаемые случаи заболевания, которые были зафиксированы в районе Мадрида, еще не подтверждены Национальным центром микробиологии, однако санитарная тревога была объявлена для того, чтобы гарантировать «быстрое и своевременное реагирование».

Ранее обезьянья оспа была выявлена у пациентов в Великобритании. Первый случай был зафиксирован в Корнуолле 7 мая, пациент прошел лечение в Лондоне. Второй инфицированный был госпитализирован в Ливерпуле. Выяснилось, что оба заболевших ездили в Нигерию.

Оспа обезьян похожа на натуральную оспу, о победе над которой было официально объявлено в 1980 году. Большинство зараженных оспой обезьян выздоравливают в течение нескольких недель, однако в редких случаях она приводит к летальному исходу. В Нигерии вспышка оспы обезьян случилась в 2017 году.