Россиянка отдохнула на Мальдивах по цене Турции и осталась в восторге

Читательница «Тонкостей туризма» посоветовала брать с собой на Мальдивы подводную маску

Российская туристка бюджетно отдохнула на Мальдивах по цене Турции и дала советы по планированию отпуска на экзотическом курорте. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, за путевку на семь ночей с размещением в четырехзвездочном отеле она заплатила 177 тысяч рублей на двоих. Билеты на прямой рейс от «Аэрофлота» обошлись в 80 тысяч рублей для двоих пассажиров. «Тариф без багажа, да и какой багаж: на райском острове нужны купальник, пару платьев и тапочки!» — заявила путешественница. В итоге читательница портала осталась в восторге от поездки. Первое, что она отметила — это номер, который оказался виллой «с видом на райский сад». По словам россиянки, почти всю поездку она провела на пляже у океана.

«Тем, кто скажет "Фу, скукота", — не скучно вообще ни секунды! Просто созерцать эту красоту, эти краски океана, неба, трогать бархатистый песок — лучшее развлечение», — заявила туристка. Кроме того, девушка посоветовала всегда плавать в купальнике с длинными рукавами, так как от солнечных ожогов не спасает даже защитный крем, а также брать с собой подводную маску — иначе ее аренда обойдется в 25 долларов.

«Другой мир! Все, что сейчас происходит в нашем безумном мире, — где-то далеко, и пусть только на неделю, но полностью забываешь обо всем. Перезагрузка головы полная!» — резюмировала автор.

Ранее в мае в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили о росте турпотока на Мальдивы из-за укрепления курса рубля. По данным экспертов, после апрельского падения бронирований продажи в мае снова начали расти — как оказалось, в начале апреля на Мальдивские острова прибывали 160-200 россиян в день, а на майские праздники — уже 500-600 ежедневно.