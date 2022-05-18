Минобрнауки начнет сотрудничать с вузами Донбасса

Глава Минобрнауки подписал приказ о сотрудничестве вузов России, ДНР и ЛНР

Глава Минобрнауки Валерий Фальков подписал приказ о сотрудничестве вузов России, с образовательными учреждениями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что российские вузы помогут университетам Донбасса «более эффективно выстроить образовательный процесс и добиться больших успехов в научно-исследовательской деятельности».

В перечень образовательных учреждений, которые будут партнерами с вузами ДНР и ЛНР, вошли 23 университета из России и 22 из Донбасса.

«Документом также рекомендовано российским образовательным учреждениям создать для выпускников из ДНР и ЛНР условия, позволяющие проходить обучение в партнерских вузах одновременно, чтобы по результатам итоговой государственной аттестации получить двойной диплом», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что прием абитуриентов на первый курс в России будет проводиться по квотам, которые выделяются для иностранцев и лиц без гражданства. Это никак не отразится на количестве бюджетных мест для россиян, добавили в ведомстве.

Ранее Минобрнауки России предложило на период специальной операции на Украине отменить для мигрантов, въезжающих на работу, сдачу экзамена по истории при получении вида на жительство.