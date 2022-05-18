Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россиянам разрешили выезд в ДНР, ЛНР и Грузию на машине

Премьер Мишустин подписал распоряжение о выезде россиян в ДНР, ЛНР и Грузию на машине
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Russian State Duma Press Service / Globallookpress.com

Россиянам разрешили выезд в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также в Грузию через автомобильные пункты пропуска, распоряжение об этом подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в распоряжение от 27 марта 2020 года, когда были введены временные ограничения на передвижение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска на российской границе.

Ранее сообщалось, что Россия разрешит въезд гражданам Армении и Киргизии из третьих стран.

16 мая Центробанк разрешил россиянам отправлять за границу в пять раз больше денег, повысив ежемесячный лимит с 10 до 50 тысяч долларов. Лимит на переводы без открытия счета остается прежним: для резидентов и нерезидентов из «дружественных» стран он составляет пять тысяч долларов или эквивалент в любой другой валюте в месяц.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Турция выдвинула требования для одобрения заявок Финляндии и Швеции в НАТО
В США раскрыли последствия «новой холодной войны» с Россией
Крупнейшие нефтесервисные компании начали искать способы ухода из России
В России предложили ввести обязательные права для владельцев электросамокатов
Вызвавшие аплодисменты пассажиров танцы в московском метро попали на видео
В России предрекли восстановление мировой экономики
Россиянка отдохнула на Мальдивах по цене Турции и осталась в восторге
Россиянам разрешили выезд в ДНР, ЛНР и Грузию на машине
Названы вызывающие устойчивость к антибиотикам продукты
Диетолог предупредила о вреде искусственной икры
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.