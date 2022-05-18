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Страдавшая от бесплодия женщина родила девятерых детей

The Sun: британка родила девятерых детей, несмотря на диагностированное у нее бесплодие

Фото: Unsplash

Жительница британского города Вустер Лия Уильямс, у которой диагностировали бесплодие, смогла родить девятерых детей. Об этом сообщает The Sun.

Уильямс с 19 лет страдала от расстройства пищевого поведения. Проблемы начались после удаления у нее зуба мудрости: часть корня осталась неудаленной, и пока зуб не вылечили до конца, она не могла нормально пережевывать пищу. К тому времени у нее развилась анорексия.

Вес Уильямс упал до 35 килограммов. У нее прекратился менструальный цикл, и врачи сомневались, что она сможет иметь детей. Однако в 24 года женщина решила взять себя в руки и лечиться ради единственного сына, которого успела завести до болезни. В том же году она вышла замуж за своего возлюбленного, и у них родилась дочь. Спустя два десятилетия 40-летняя британка воспитывает еще семерых детей в возрасте от 15 лет до четырех месяцев.

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По словам Уильямс, ей часто приходится сталкиваться с негативом в соцсетях. «Некоторые спрашивают, есть ли у нас телевизор, и закончились ли у нас дети», — рассказала она.

Женщина признается, что они с мужем не собираются останавливаться на достигнутом и хотят, чтобы детей было еще больше. «Девять — нечетное число, так что, возможно, еще одного, чтобы сделать его четным!» — заключила она.

Ранее сообщалось, что 18-летняя жительница Англии Найоми Томас, не знавшая о беременности, внезапно родила на кровати в спальне. Роженица приняла боль во время родов за менструальную.

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Рузанна Акмалтдинова
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