Размещение войск НАТО в Европе вызвало раскол в альянсе

WP: размещение дополнительных контингентов НАТО в Европе вызвало разногласия в альянсе

Вопрос размещения дополнительных контингентов союзных войск НАТО в Восточной Европе вызвал разногласия в альянсе. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Среди членов западного альянса есть заметный раскол во мнении касательно необходимости размещения войск на восточной границе НАТО. Пока Польша и некоторые страны Прибалтики выступают за увеличение контингентов из США и Британии на своей территории, ряд государств — против роста военного присутствия натовских соединений в Восточной Европе. По их мнению, такой шаг значительно увеличит расходы на содержание военнослужащих.

«Кроме того, альянс отвернется от других угроз, на которых он сосредоточивался в последние годы, включая терроризм и нелегальную миграцию через Средиземное море. Эти темы больше волнуют такие страны, как Испания и Италия, находящиеся далеко от России, но рядом с Северной Африкой», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что представители Финляндии и Швеции официально подали заявки на вступление в НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Финские и шведские дипломаты уточнили, что ратификация договора о вступлении может занять вплоть до года.

