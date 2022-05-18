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Названы города с самым резким ростом цен на новостройки

Псков и Самара стали городами с самым резким ростом цен на новостройки

Фото: Николай Арсеньев / Globallookpress.com

Псков, Самара и Ставрополь стали городами-лидерами по самому резкому росту цен на новостройки в России. Об этом говорится в исследовании Росбанка, результаты приводит РИА Новости.

В марте новостройки в Пскове подорожали на 21,6 процента, стоимость квадратного метра составила 75,3 тысячи рублей. В Самаре цены на жилье выросли на 16,5 процента, до 87,4 тысячи рублей, в Ставрополе — на 12,5 процента, до 84,3 тысячи рублей.

Первое место по росту цен на рынке вторичной недвижимости занял Сочи — стоимость жилья там увеличилась на 7,4 процента, а цена за квадратный метр составила 234,5 тысячи рублей. Объекты в Калининграде также подорожали на 7,4 процента, до 124,4 тысячи рублей, во Владикавказе — на 6,7 процента, до 66,7 тысячи рублей.

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Отмечается, что цены на недвижимость достигли исторического максимума. Дороже всего первичное жилье обойдется в Сочи — в марте его стоимость составила 312,4 тысячи рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 295,6 и 199,4 тысячи рублей соответственно. Самой дорогой на вторичном рынке оказалась столичная недвижимость — 292,9 тысячи рублей за квадратный метр. В Сочи стоимость квадратного метра такого жилья достигла 239,5 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 202,1 тысячи рублей.

Эксперты считают, что снижение ставки по льготной ипотеке и продление программы до конца 2022 года положительно скажется на рынке первичной недвижимости при условии снижения платежеспособного спроса. 1 мая ставку по льготной ипотеке снизили до 9 процентов. В кабмине заявили, что мера призвана поддержать строительную отрасль и сделать жилье доступнее.

Александра Качан
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