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«Победа» запустит рейсы по новому международному направлению

«Победа» запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Минск с 10 июня

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Российская авиакомпания «Победа» анонсировала запуск новых рейсов в Минск с 10 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление перевозчика.

Прямые полеты из Санкт-Петербурга в столицу Белоруссии будут осуществляться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

Отмечается, что раньше «Победа» не выполняла рейсы в Минск. Это также будет первым международным направлением, открытым после решения о полной приостановке летной программы за рубеж из-за авиационных санкций.

Ранее, 8 марта, «Победа» полностью отменила выполнение всех рейсов за границу. Как заявили представители перевозчики, такое решение принято в связи с рекомендацией с Росавиации.

Ведомство посоветовало авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых имеются самолеты иностранных реестров, приостановить все рейсы за рубеж из-за риска ареста лайнеров.

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Мария Гейн
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