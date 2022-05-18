Названы обходные пути для «серого» импорта в Россию

Юрист Шулятьев заявил, что ЕС не сможет повлиять на «серый» импорт товаров в Россию

На ввоз товаров в Россию через третьи страны Евросоюз влиять не может. Хотя на территории стран, входящих в союз, ограничения могут быть введены, считает член Российской Ассоциации международного права, кандидат юридических наук Игорь Шулятьев. В беседе с «Лентой.ру» юрист назвал законные пути для параллельного импорта.

Централизованная дистрибьюция

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выступила против легализации параллельного импорта (ввоз товаров без разрешения правообладателя) в долгой перспективе. В организации уверены, что из-за введения такого импорта сократится объем инвестиций в Россию, возникнут неравные условия для ведения бизнеса, замедлятся темпы локализации производств оригинальных производителей, а также вырастет число контрафактных товаров.

«У европейцев есть право обратиться в орган по разрешению споров — Всемирную торговую организацию — для того, чтобы отстоять свои права в области интеллектуальной собственности. Но мы прекрасно видим, что Всемирная торговая организация уже превращается в своего рода политический клуб, нежели экономический. Поэтому перспективы защиты европейцами своих интересов туманны в текущих условиях», — считает Шулятьев.

Влияние Евросоюза на поставки происходило потому, что был принцип «исчерпаемости прав собственника» — вся дистрибьюция была централизованной, считает юрист.

Европейцы могут принимать решения только в отношении предприятий, которые находятся в их юрисдикции Игорь Шулятьев юрист

«Но в централизованности есть и обратная сторона Луны. Поставки в любом случае пойдут. Тем более что правительство создает максимально благоприятные условия, чтобы товары потребительского рынка поступали на наш отечественный. И могли стабилизировать цены. А в лучшем развитии событий эти цены пойдут на снижение», — убежден Шулятьев.

Вторичные санкции

При этом юрист напомнил, что Евросоюз не может юридически влиять на государства, которые не входят в союз. Это означает, что товар из этих третьих стран может быть ввезен в Россию без каких-либо проблем.

«Если товар проходит через территорию третьего государства, куда он официально поставляется, а затем эти товары покупаются или гражданами России, или российскими юридическими лицами, то в этом случае Евросоюз вряд ли может применять какие-то меры воздействия», — считает он.

Происходит своего рода децентрализация поставок определенных групп товаров на территорию Российской Федерации Игорь Шулятьев юрист

Игорь Шулятьев заявил, что сегодня уже появилось такое понятие, как «вторичные санкции», которые в крайнем случае могут последовать после реализации параллельного импорта.

Вторичные санкции — это ответственность других лиц или стран за содействие Российской Федерации в преодолении ограничительных мер Игорь Шулятьев юрист

«Себе пока трудно такое представить в параллельном импорте, потому что рынок имеет свои определенные правила. Например, пригонять из ОАЭ автомобили. Понятно, что дилер из Эмиратов выкупает автомобили. Они становятся уже его собственностью. И каким образом распоряжаться своей собственностью, он решает сам. А что там сказали ЕС или США — это вопрос, который уже не очень касается предпринимателей, занимающихся соответствующим бизнесом», — заключил он.

Ранее Минпромторг России опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. Список составили 96 наименований продукции.