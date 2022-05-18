Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России объявили о прохождении первого шока после западных санкций

Глава Минфина Силуанов заявил, что первый шок экономики России от санкций Запада прошел
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Совет Федерации / Globallookpress.com

Первый шок экономики от введения западных санкций в отношении России прошел. Об этом сказал глава Минфина Антон Силуанов, его слова приводит РБК.

«Мы считаем, что первый шок прошел, хотя все эти пакеты санкций до сих пор готовятся, и черт с ними», — констатировал министр. Он признал грядущий спад российской экономики, но одновременно подчеркнул, что падение будет не таким жестким, как могло бы быть. Силуанов уверен, что Россия все равно сможет проводить независимую политику и способна выдержать новые ограничения.

Также глава Минфина говорил, что возможность дефолта в стране исключена. По словам Силуанова, Россия не собирается его объявлять, а если западные структуры будут закрыты для платежей в иностранной валюте, деньги придется переводить в рублях. Очередной платеж по двум выпускам еврооблигаций должен состояться 27 мая. Если он не будет проведен, начнется 30-дневный льготный период. За это время Россия может попытаться исполнить свои обязательства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал информацию о суде над российским военным на Украине
В Мадриде объявили санитарную тревогу из-за обезьяньей оспы
Члена банды «вора в законе» посадили за убийство другого «авторитета»
В Казахстане госпитализировали женщину с конго-крымской лихорадкой
Россиянам назвали способы избежать обмана при возврате одежды в онлайн-магазины
Певица Asti ответила на обвинение Крапивиной в копировании Лободы
Названы сроки начала производства истребителя Checkmate
Турция назвала условия согласия на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Россия вышлет 27 испанских дипломатов
Завод Mazda в России не смог возобновить работу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.