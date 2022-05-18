В России объявили о прохождении первого шока после западных санкций

Глава Минфина Силуанов заявил, что первый шок экономики России от санкций Запада прошел

Первый шок экономики от введения западных санкций в отношении России прошел. Об этом сказал глава Минфина Антон Силуанов, его слова приводит РБК.

«Мы считаем, что первый шок прошел, хотя все эти пакеты санкций до сих пор готовятся, и черт с ними», — констатировал министр. Он признал грядущий спад российской экономики, но одновременно подчеркнул, что падение будет не таким жестким, как могло бы быть. Силуанов уверен, что Россия все равно сможет проводить независимую политику и способна выдержать новые ограничения.

Также глава Минфина говорил, что возможность дефолта в стране исключена. По словам Силуанова, Россия не собирается его объявлять, а если западные структуры будут закрыты для платежей в иностранной валюте, деньги придется переводить в рублях. Очередной платеж по двум выпускам еврооблигаций должен состояться 27 мая. Если он не будет проведен, начнется 30-дневный льготный период. За это время Россия может попытаться исполнить свои обязательства.