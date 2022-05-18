Россия начнет изучать Арктику «с божьей помощью»

Платформа «Северный полюс» выйдет на испытания в День полярника «с божьей помощью»

Российская ледостойкая самодвижущаяся платформа для изучения Арктики «Северный полюс» начнет испытания в День полярника — в субботу, 21 мая. Об этом рассказал директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) в Санкт-Петербурге Александр Макаров, передает ТАСС.

«В сентябре мы должны выйти в первый рейс. Ну и с божьей помощью, думаю, в субботу выйдем на ходовые испытания платформы, именно в День полярника», — сказал он.

Макаров уточнил, что в настоящий момент платформа достраивается на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге и работы идут по плану.

Платформа «Северный полюс» была заложена 10 апреля 2019 года. Она оснащена 15 лабораториями, мобильным полевым лагерем для размещения на льдинах, ее научно-исследовательский штат составит 34 человека. Предполагается, что платформа позволит возобновить отправку годичных дрейфующих экспедиций — данную практику приостановили в начале 2000-х годов из-за изменений климата.

В апреле стало известно, что ученые из Самарского национального исследовательского университета имени Королева разработали наноспутник SamSat-ION для мониторинга состояния ионосферы, который можно будет применять для освоения Арктики и Антарктики. Во время испытаний аппарат должен будет выдержать имитацию условий пребывания на орбите в термовакуумной камере. SamSat-ION планируют запустить в 2022 году на солнечную синхронную орбиту, высота которой около 550 километров. Уточняется, что спутник может пробыть там около 19 лет.