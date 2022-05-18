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В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина от коронавируса

Представитель Кремля Песков не знает, когда Путин будет ревакцинироваться от коронавируса
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о ревакцинации президента России Владимира Путина от коронавируса. Он заявил, что не знает, когда глава государства поставит повторную прививку, передает ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера также не располагает информацией об уровне иммунитета президента и ответил на вопрос, следят ли медики за этим показателем в постоянном режиме.

«Хотя определенные меры предосторожности в отношении главы государства сохраняются, но в то же время сейчас ситуация не такая горячая в этой области, что позволяет постоянно не сверяться с этими данными», — сказал Песков.

Он добавил, что во всем, что касается президента, как и ранее действуют особые правила. Представитель Кремля подчеркнул, что все необходимое для защиты здоровья главы государства выполняется.

В конце января Песков также сообщал, что Владимир Путин за все время пандемии ни разу не заражался коронавирусом.

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Марина Совина
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