В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина от коронавируса

Представитель Кремля Песков не знает, когда Путин будет ревакцинироваться от коронавируса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о ревакцинации президента России Владимира Путина от коронавируса. Он заявил, что не знает, когда глава государства поставит повторную прививку, передает ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера также не располагает информацией об уровне иммунитета президента и ответил на вопрос, следят ли медики за этим показателем в постоянном режиме.

«Хотя определенные меры предосторожности в отношении главы государства сохраняются, но в то же время сейчас ситуация не такая горячая в этой области, что позволяет постоянно не сверяться с этими данными», — сказал Песков.

Он добавил, что во всем, что касается президента, как и ранее действуют особые правила. Представитель Кремля подчеркнул, что все необходимое для защиты здоровья главы государства выполняется.

В конце января Песков также сообщал, что Владимир Путин за все время пандемии ни разу не заражался коронавирусом.