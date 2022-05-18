В Татарстане появится культурно-просветительское интернет-радио для детей

В Татарстане запустят двуязычное интернет-радио для детей «Белем радиосы»

Двуязычное культурно-просветительское радио «Белем радиосы» («Радио Белем») для детей и подростков появится в Татарстане. Как уточняет информационное агентство «Татар Информ», радиостанция, которая будет запущена по инициативе «Фонда развития Татнета», выйдет в эфир ближе к началу учебного года.

Новое онлайн-радио будет информировать слушателей о детских проектах, тенденциях в образовании, этапах взросления, а также затрагивать ряд других важных тем.

Рассказывая о проекте, исполнительный директор некоммерческой организации «Фонд развития Татнета» Раиль Гатауллин заявил, что в настоящий момент подобного билингвиального детского радио, которое бы ставило своей целью популяризовать культурное наследие и традиции, не существует. «Надеемся, что наш проект сможет занять достойное место в этой нише», — отметил собеседник издания.

По его словам, ведущими, дикторами и участниками радиопередач смогут стать не только учителя и деятели искусств, но и сами дети. Согласно задумке, передачи «Радио Белем» будут выпускаться на русском и татарском языках.

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