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Врач назвал семь опасных признаков разрушения сосудов

Кардиолог Жук предупредил, что онемение пальцев может указывать на разрушение сосудов

Фото: Los Muertos Crew / Pexels

Вадим Жук, кардиолог, врач функциональной диагностики, врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук, назвал семь опасных признаков разрушения сосудов. В беседе с изданием «Доктор Питер» он сообщил, что онемение пальцев и воспаление на коже, в числе прочего, могут указывать на проблемы с сосудами.

По словам эксперта, основными признаками, что с сосудами происходит что-то не то, являются воспаления на коже, покраснение, повышение температуры и болевые ощущения. В этом случае врач рекомендует не затягивать с осмотром и обязательно показаться флебологу. Он предупредил, что тем, кто не обратился к врачу вовремя, может понадобиться операция по удалению вен, а также другие радикальные решения.

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Также к опасным симптомам стремительного разрушения сосудов врач отнес онемение пальцев ног до состояния, что ими трудно или невозможно шевелить, потерю чувствительности кожи и появление кожной пигментации, напоминающей «тигровую кожу». Особенно опасно, по его словам, это может быть для людей с диабетом, аллергией или аутоиммунным заболеванием, когда идет большая нагрузка на капилляры.

«Пораженные вены, например, могут располагаться достаточно глубоко под кожей и тогда человек даже не будет догадываться, что у него есть проблема. Если поражены глубокие вены, то возрастают риски заполучить серьезную патологию. В первую очередь речь идет о флеботромбозах и тромбофлебитах», — уточнил медик.

Ранее врач-невролог Геннадий Жданов напомнил россиянам об опасности частых судорог. По его словам, они могут оказаться симптомом опасных болезней, например, варикоза или патологии почек.

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Юлия Кальницкая
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