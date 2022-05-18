В США рассказали о реакции на возможную агрессию против Финляндии и Швеции

Советник президента Салливан: США не потерпят возможной агрессии против Финляндии и Швеции

Власти США не потерпят какую-либо агрессию против Финляндии и Швеции. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет ТАСС.

Он отметил, что принципы коллективной безопасности НАТО не будут распространяться на Швецию и Финляндию до их вступления в альянс. При этом Вашингтон и его европейские союзники готовы дать «очень четкий сигнал» о нетерпимости к возможной агрессии в отношении данных стран во время этого процесса, рассказал помощник американского лидера.

Салливан также добавил, что США скоординируют практические меры, которые Вашингтон сможет принять с этой целью.

Ранее представители Финляндии и Швеции официально подали заявки на вступление в НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе. По словам дипломатов, ратификация договора о вступлении может занять вплоть до года.