В ДНР назвали губительной для Евросоюза санкционную войну против России

Советник премьера ДНР Гагин заявил, что санкционная война против России губительна для ЕС

Советник премьера Донецкой народной республики (ДНР) назвал губительной для Европейского союза (ЕС) санкционную войну против России. Его слова приводит РИА Новости.

«Сам Европейский союз сейчас на грани раскола. Они уже все себя чувствуют обманутыми, потому что Евросоюз был втянут в эту санкционную войну с Россией, которая для Евросоюза просто губительна», — заявил чиновник.

Гагин добавил, что Великобритания не просто так приняла решение покинуть Евросоюз, и сейчас в объединении есть страны, желающие выйти из него.

Советник премьера ДНР сказал, что санкции в первую очередь ударят по Европе, поскольку промышленно развитые страны зависят от энергетики. Он счел ошибкой отказ от сотрудничества с Россией.

Гагин подчеркнул, что что российская сторона может многое дать европейской. Помимо энергоресурсов и совместного преодоления мирового экономического кризиса, страна может вернуть то, что ЕС потерял окончательно. «Мы можем Европе вернуть ее же моральные ценности», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что страны ЕС совершают «экономическое аутодафе», отказываясь от российских энергоресурсов. Российский лидер считает, что европейские страны вводят новые санкции в нефтегазовом секторе по политическим причинам и под давлением «американского сюзерена».

