Тело россиянки с ранами на шее и плече обнаружили в сарае

Под Саратовом нашли тело 29-летней россиянки, по подозрению в убийстве задержан ее муж

В Саратовской области следователи устанавливают обстоятельства гибели 29-летней россиянки. Об этом в среду, 18 мая, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 18 мая в сарае рядом с частным домом на улице Космонавтов в поселке Духовницкое было найдено тело женщины с колото-резаными ранами на шее и плече.

Было возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Позже по подозрению в совершении преступления был задержан 32-летний муж потерпевшей. В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии арестовали местного жителя, который убил жену и спрятал ее тело.