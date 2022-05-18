Школьники Камчатки смогут изучать корякский язык

На Камчатке одобрили программу предмета изучения корякского языка для младших классов

В Камчатском крае одобрили примерную рабочую программу изучения корякского языка для школьников младших классов. Об этом сообщается на сайте портала «Российское образование».

Так, программа учебного предмета «Родной (корякский) язык» для школьников первых-четвертых классов вошла в реестр примерных основных общеобразовательных программ Министерства просвещения России. Ее авторами выступила Валентина Дедык, доцент кафедры родных языков, культуры и быта коренных малочисленных народов Севера Камчатского института развития образования.

Отмечается, что программа ориентирована на учеников младшей школы, которые слабо или совсем не владеют корякским языком. Первоклассники начнут изучение предмета с курса «Обучение грамоте», где получат навыки чтения и письма на корякском языке. После этого школьники смогут приступить к предметам «Родной (корякский) язык» и «Литературное чтение на родном (корякском) языке».

Ранее в мае на Камчатке отметили обрядовый корякский праздник «Аюангыт» — мероприятие прошло на стойбище «Кайныран» в поселке Раздольном. Для гостей праздника выступили национальные ансамбли, а все желающие смогли принять участие в мастер-классах по горловому пению, нымыланскому танцу, выделке шкуры и созданию этнического браслета «Аноан».

