Собчак пошутила над Илоном Маском

Собчак назвала приостановившего покупку Twitter Маска «ниндзя в снижении цены»

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак пошутила над американским предпринимателем Илоном Маском, который ранее объявил о приостановке сделки по покупке соцсети Twitter, а также назвала его «ниндзя в снижении цены». Комментарий появился в ее личном Telegram-канале.

Высказываясь о статье Bloomberg о действиях Маска, Собчак отметила, что на фоне ажиотажа вокруг приобретения им Twitter бизнесмен беспорядочно публиковал в соцсети посты о покупке платформы, вследствие чего акции компании стали дешеветь. Затем сделка была приостановлена, а эксперты «вообще не хотят приближаться к этой вечеринке».

«Ясно одно: Илон [Маск] на базаре сэкономит на любых помидорах, он ниндзя в снижении цены! — Пошутила журналистка. — Одно то, что он открыто пошел проверять, а пять ли процентов в Twitter фейковых аккаунтов… Ну вы же понимаете, их там даже могло не быть, а слушок пошел».

Ранее Маск сообщил, что сделка по приобретению Twitter не будет завершена, пока соцсеть не докажет, что доля фейковых аккаунтов в ней не превышает пяти процентов. Предприниматель настоял на том, что сейчас пятая часть аккаунтов в соцсети — поддельные.

О покупке социальной сети Маском стало известно 25 апреля. Сделка оценивалась примерно в 44 миллиарда долларов. Позже, 13 мая, бизнесмен заявил о ее приостановке.