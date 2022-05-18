Россия вышлет 27 испанских дипломатов

МИД сообщил, что Россия вышлет 27 сотрудников дипмиссий Испании

Россия в качестве ответной меры вышлет из страны 27 сотрудников дипмиссий Испании. Об этом сообщается в заявлении на сайте российского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что послу Испании в Москве Маркосу Гомесу Мартинесу был заявлен решительный протест в связи с объявлением официальным Мадридом 27 сотрудников российских загранучреждений в Испании персонами нон грата.

В министерстве уточнили, что Москва в ответ объявила 27 испанских дипломатов персонами нон грата. Послу вручили соответствующую ноту. Дипломатов обязали покинуть Россию в течение семи дней.

Ранее анонимный источник сообщал агентству ТАСС, что испанского посла вызвали в МИД России. Тогда причина вызова оставалась неизвестной.

До этого в ведомство вызвали посла Финляндии в Москве Антти Хелантеря. Ему передали протест в связи с выдворением российских сотрудников посольства в Хельсинки и сообщили, что двое финских дипломатов в качестве ответной меры объявлены персонами нон грата.

