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МИД России вызвал испанского посла в Москве

Посол Испании в Москве Мартинес был вызван в МИД России

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Посол Испании в Москве Маркос Гомес Мартинес был вызван в МИД России, причины вызова остаются неизвестными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в испанском дипломатическом ведомстве.

«К настоящему моменту подтверждаем только, что он был вызван», — заявил анонимный источник агентства.

Ранее МИД России вызвал посла Финляндии в Москве Антти Хелантеря. Ему передали протест в связи с выдворением российских сотрудников посольства в Хельсинки и сообщили, что двое финских дипломатов в качестве ответной меры объявлены персонами нон грата.

5 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на высылку своих дипломатов из Испании.

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Дмитрий Сотак
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