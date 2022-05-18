МИД России вызвал испанского посла в Москве

Посол Испании в Москве Мартинес был вызван в МИД России

Посол Испании в Москве Маркос Гомес Мартинес был вызван в МИД России, причины вызова остаются неизвестными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в испанском дипломатическом ведомстве.

«К настоящему моменту подтверждаем только, что он был вызван», — заявил анонимный источник агентства.

Ранее МИД России вызвал посла Финляндии в Москве Антти Хелантеря. Ему передали протест в связи с выдворением российских сотрудников посольства в Хельсинки и сообщили, что двое финских дипломатов в качестве ответной меры объявлены персонами нон грата.

5 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на высылку своих дипломатов из Испании.